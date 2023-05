IN BEELD. Van blote billen tot snorharen: celebs brengen ode aan Karl Lagerfeld op Met Gala

Celebrities U2 vol lof over Nederland­se Kre­zip-drum­mer: “Hij doet het fantas­tisch”

U2 is momenteel volop aan het oefenen voor hun Las Vegas-shows. ‘U2: UV Achtung Baby Live At Sphere’ gaat in september van start, maar dan wel zonder drummer Larry Mullen Jr. Eerder raakte al bekend dat Larry vervangen zal worden door Krezip-dummer Bram van den Berg. In een interview met ‘Variety’ liet U2-lid The Edge weten dat de Nederlander het fantastisch doet.