IN BEELD. Sean Connery door de jaren heen

Sean Connery op de poster van ‘Dr No’, zijn eerste Bondfilm en zijn grote doorbraak.

Het pronkstuk van de collectie: de Dr. No-poster, de eerste Bond-film ooit, met Sean Connery in de hoofdrol. © rv

Sean Connery, hier met de Franse actrice Claudine Auger, in 1965 tijdens een persconferentie voor ‘Thunderball’

© AFP

Sean Connery in 1964 met Honor Blackman, de actrice die Pussy Galore speelde in Bondfilm ‘Goldfinger’.

© Photo News

Connery in 1964, in volle Bond-gekte. De acteur was toen een heus sekssymbool.

FILE - In this 1964 file photo shows actor Sean Connery, born in Edinburgh, Scotland. Scottish actor Sean Connery, considered by many to have been the best James Bond, has died aged 90, according to an announcement from his family. (AP Photo, File) © AP

In 1973 kroop Connery in de huid van Sergeant Johnson voor ‘The Offence’.

© Photo News

Connery als Jimmy Malone in ‘The Untouchables’, naast Kevin Costner.

© RV

Connery in 1988, toen hij een Oscar won voor ‘The Untouchables’.

© AP

Sean Connery en Harrison Ford in ‘Indiana Jones And The Last Crusade’. Connery speelde Fords vader in de film uit 1989.

© RV

In 1990 verscheen Connery in de kaskraker ‘The Hunt for Red October’, waarin hij een Russische kapitein van een onderzeeër speelde.

© VTM

Sean Connery in 1991 als koning Richard in ‘Robin Hood: Prince of Thieves’, opnieuw met Kevin Costner.

© RV

Connery in ‘First Night’ als koning Arthur, hier met Julia Ormond, die Guinevere speelde in de film uit 1995.

© RV

Connery en Catherine Zeta-Jones in ‘Entrapment’ in 1999, een van zijn laatste grote films.

© Photo News

Sean Connery in 2000 met zijn tweede vrouw Micheline, met wie hij tot zijn dood samenbleef. Ze poseerden voor Buckingham Palace nadat Connery geridderd werd door de Queen.

© Photo News

Connery in 2001, toen hij de Wallace Award kreeg van de American Scottish Foundation in Washington. De acteur was enorm trots op zijn Schotse afkomst, en gaf zijn biografie zelfs de titel ‘Being A Scot’ mee.

© AFP

Connery als Alan Quatermain in ‘The League of Extraordinary Gentlemen’ in 2003. Het was de laatste film waar hij in te zien was, en de prent flopte.

© RV

In 2005 won Connery de Lifetime Achievement Award op de European Film Awards in Berlijn.

© EPA

In 2010, bij de opening van het filmfestival van Edinburgh.

© REUTERS

In 2013 volgde Sean Connery de kwartfinales op de US Open. Het was een van de laatste keren dat hij in het openbaar verscheen.

© EPA