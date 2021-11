IN BEELD. Paris Hilton stapte in het huwelijksbootje en droeg maar liefst 4 jurken: “Ik trilde toen ik naar het altaar liep”

Daar waren vele celebrities aanwezig, zoals Kim Kardashian, Emma Roberts, Nicole Richie en Demi Lovato. Die laatste zong live ‘I Will Always Love You’ als openingsdans voor het koppel. “Ze zong zo mooi”, vertelt Paris over haar eerste momenten als getrouwde vrouw. “Dit was een dag die ik nooit zal vergeten. Mijn vader hielp me om mijn sluier op te zetten, en ik zag de tranen van geluk in zijn ogen. Het ging zo snel: voor ik het wist was het tijd. Ik stond te trillen op mijn benen voor die deuren opengingen. Mijn eerste twee stappen naar het altaar herinner ik me maar al te goed. Ik zag de gezichten van mijn vrienden en familie, iedereen die ik het liefst zie. En dan natuurlijk het knappe gezicht van Carter... Het was als een droom! Toen hij mijn handen vastnam, voelde ik me opeens niet meer nerveus. Carter heeft dat effect op mij. Bij hem voel ik me altijd veilig en kalm!”