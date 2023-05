IN BEELD. (On)behaaglijk warm in Cannes? Gasten op rode loper hebben verrassend weinig om het lijf

Celebrities “Ik heb nooit twee acteurs zo overtui­gend de liefde zien bedrijven”: de bijzondere vriend­schap van Clark Gable en Jean Harlow

Op 7 juni zal het 86 jaar geleden zijn dat ze overleed. Jean Harlow, de legendarische Hollywoodvamp. Telkens als ze met Clark Gable in een film te zien was, spatte de passie van het witte doek. En toch was hun band puur vriendschappelijk, vertelt Mark Vieira in het boek ‘Harlow in Hollywood: The Blonde Bombshell in the Glamour Capital’. Een vriendschap die bleef duren tot het bittere eind. “Hij trof haar opgezwollen aan en toen hij haar kuste, merkte hij dat haar adem naar urine rook.”