IN BEELD. (On)behaaglijk warm in Cannes? Gasten hebben verrassend weinig om het lijf

CelebritiesKan iemand alsjeblieft de airco aanzetten op het filmfestival van Cannes? Of moeten we zeggen het badpakkendefilée van Miss France? Het is blijkbaar bloedheet in de Franse stad, als we van de kledingkeuze van de aanwezige actrices mogen uitgaan. Broeken, jurken, hemden en zelfs ondergoed werden thuisgelaten: dit waren de meest opvallende - en nietsverhullende - looks op de rode loper.

Lily-Rose Depp in een tijdloze ‘ik weet niet voor welk weer ik me moet kleden’-look, met kousen en handschoenen, maar poedelnaakte schouders.

Volledig scherm Lily-Rose Depp © Photo News

Ietwat later zien we haar teleurgesteld terug: ze was haar handschoenen kwijt.

Volledig scherm Lily-Rose Depp © Getty Images

Fernanda Liz is tegelijkertijd volledig bedekt en volledig ontbloot. Raar maar waar.

Volledig scherm Fernanda Liz © Photo News

Volledig scherm Fernanda Liz © Photo News

Caylee Cowan heeft geluk dat haar vlinder niet nog verder ontpopt is.

Volledig scherm Caylee Cowan © Photo News

We mogen er niet aan denken wat er gebeurt als de ‘draagstrik’ van Rosie Huntington-Whiteley het plots begeeft.

Volledig scherm Rosie Huntington-Whiteley © Photo News

Volledig scherm Rosie Huntington-Whiteley © Photo News

Stella Maxwell geeft nieuwe betekenis aan ‘dat hangt met haken en ogen aan elkaar’.

Volledig scherm Stella Maxwell © Photo News

Blijkbaar heeft de jurk het op een bepaald punt toch begeven, en had ze geen andere keuze dan in haar nachtjapon weder te keren.

Volledig scherm Stella Maxwell © Getty Images for Unilever Magnum

Even effectief tegen de hitte als een nachtjapon: een badpak. Lena Mahfouf kan niet wachten om haar cape te dumpen en een paar baantjes te gaan trekken na de film.

Volledig scherm Lena Mahfouf © AP

K-pop-ster Jennie Ruby Jane hield het zedig, maar ook hier geeft de rok ons onmiskenbare beach vibes.

Volledig scherm Jennie Ruby Jane © Getty Images

Cindy Bruna probeerde met wat voile en een opmerkelijk grote zonnehoed de aandacht af te leiden van haar plan om straks samen met Lena en Jennie naar het strand te gaan, maar we see you, Cindy.

Volledig scherm Cindy Bruna © Photo News

En nee, Sophie Mudd, een kanten rokje aan je badpak bevestigen is niet veel effectiever dan een gigantische hoed. We beginnen ons wel af te vragen wie hier die fantastische afterparty met zwembad organiseert?

Volledig scherm Sophie Mudd © Getty Images

Ook in de categorie zwemkledij: de zeemeerminnenstaart van Leonie Hanne. Als je iets warmers had gedragen had je die lelijke bontjas wel thuis kunnen laten, meid.

Volledig scherm Leonie Hanne © Photo News

Vooral Irina Shayk had het enorm moeilijk met de hitte. Aanvankelijk had ze het veel te warm om dat topje nog aan te doen, begrijpelijk.

Volledig scherm Irina Shayk © Getty Images for Unilever Magnum

Daarna werd het zo erg dat ze énkel nog een topje wilde dragen, zonder jas of ondergoed.

Volledig scherm Irina Shayk © Photo News

Tot slot kreeg ze de geniale ingeving dat haar ondergoed ook gewoon de outfit kon zijn! (En we weten in één keer wie de handschoenen van Lily-Rose Depp heeft gepikt.)

Volledig scherm Irina Shayk au festival de Cannes. © DR

Meredith Mickelson maakt dan weer de omgekeerde beweging en laat haar ondergoed thuis.

Volledig scherm Meredith Mickelson © Photo News

Hari Nef dacht hetzelfde, maar haar jurk was er iets minder (of net meer?) voor gebouwd.

Volledig scherm Hari Nef © Photo News

Selvaggia Roma gaat mee met de trend, in een zwaartekracht-trotserend bovenlijfje.

Volledig scherm Selvaggia Roma © Photo News

Clotilde Courau speelt het bijzonder slim. Wanneer ze poseert voor de foto lijkt het alsof ze volledig is aangekleed.

Volledig scherm Clotilde Courau © Photo News

Maar ze heeft de paparazzi goed liggen.

Volledig scherm Clotilde Courau © Photo News

Jeremy O. Harris kon het niet meer keren, en liet zijn broek dus maar achter in de cinemazaal.

Volledig scherm Jeremy O. Harris © Getty Images

Actrices zijn meesteressen van illusie. Abigail Cowen doet ons geloven dat ze een volledige zwarte jurk aanheeft, maar eigenlijk...

Volledig scherm Abigail Cowen © Getty Images

Last but not least, er is altijd die ene persoon die tegen alle weersvoorspellingen in is voorbereid op het ergste. Julia Fox kwam opdagen in een regenjas die ogenschijnlijk gesponsord was door Durex.

Volledig scherm Julia Fox © Getty Images

En hoe langer we naar haar kijken...

Volledig scherm Julia Fox © Photo News

Hoe zekerder we zijn van die sponsor.

Volledig scherm Julia Fox © Getty Images for Jane Owen PR

LEES OOK