IN BEELD. Non-binaire acteurs winnen voor het eerst een Tony award, Lupita Nyong’o schittert in zilveren borstplaat

CelebritiesVoor het eerst gingen non-binaire acteurs aan de haal met een prijs tijdens de uitreiking van de Tony Awards, de belangrijkste Amerikaanse musical-en theaterprijzen. J. Harrison Ghee (33) werd bekroond voor de hoofdrol in ‘Some Like It Hot’, Alex Newell (30) kreeg een award voor de bijrol in de musical ‘Shucked’.

De musical ‘Kimberly Akimbo’, met Victoria Clark in de hoofdrol, was met vijf prijzen de grootste winnaar bij de 76ste uitreiking van de Tony Awards in New York. Het verhaal over een tiener die vijf keer sneller veroudert dan normaal werd onder meer bekroond in de categorieën ‘beste musical’, ‘beste muziek’ en ‘beste actrice in een musical’.

Maar ook J. Harrison Ghee en Alex Newell gingen met veel aandacht lopen. Voor het eerst reikte de organisatie prijzen uit aan non-binaire acteurs. Harrison Ghee werd bekroond tot beste acteur voor de hoofdrol in ‘Some Like It Hot’, Alex Newell won een Tony voor de bijrol in de musical ‘Shuked’. “Aan iedereen die denkt dat hij het niet in zich heeft: ik wil tegen je zeggen dat je alles kan, als je het maar wil”, zei Newell, die doorbrak met een rol in de serie ‘Glee’.

‘Leopoldstadt’, een Holocaustdrama geschreven door de 85-jarige Britse toneelschrijver Tom Stoppard, kreeg een Tony voor beste theaterstuk.

De uitreiking werd net als vorig jaar gepresenteerd door de Amerikaanse actrice Ariana DeBose.

Volledig scherm Ariana DeBose. © AFP

De non-binaire J. Harrison Ghee werd bekroond tot beste acteur voor zijn hoofdrol in ‘Some Like It Hot’

Volledig scherm J. Harrison Ghee. © Getty Images via AFP

De non-binaire Alex Newell ging aan de haal met een prijs voor beste bijrol in de musical ‘Shuked’.

Volledig scherm Alex Newell. © ANP / EPA

Victoria Clark won in de categorie ‘Beste actrice in een musical’ voor haar hoofdrol in ‘Kimberly Akimbo’.

Volledig scherm Victoria Clark. © ANP / EPA

Theaterproducente Sonia Friedman poseert fier met de award ‘Beste theaterstuk’ voor het holocaustdrama ‘Leopoldstadt’.

Volledig scherm Sonia Friedman. © Evan Agostini/Invision/AP

‘Glee’-actrice Lea Michele kwam een award uitreiken.

Volledig scherm Lea Michele. © ANP / EPA

De Britse actrice Jodie Comer won de award ‘Beste hoofdrolspeelster in een theaterstuk’ voor haar rol in ‘Prima Facie’.

Volledig scherm Jodie Comer. © AFP

Lin-Manuel Miranda, producent van de Disney live-action film ‘The Little Mermaid’, in gezelschap van zijn vrouw Vanessa.

Volledig scherm Lin-Manuel Miranda en zijn vrouw Vanessa Nadal. © ANP / EPA

De Keniaanse-Mexicaanse actrice Lupita Nyong’o schitterde in een opvallende outfit.

Volledig scherm Lupita Nyong'o. © AFP

KIJK. Lupita Nyong’o met haar bijzondere outfit

Zussen Lacey Lamar en Amber Ruffin.

Volledig scherm Lacey Lamar en Amber Ruffin. © Getty Images for Tony Awards Pro

La Chanze poseert met de award ‘Beste musical’ voor ‘Kimberly Akimbo’.

Volledig scherm La Chanze. © AFP

Broadway-actrice Adrianna Hicks speelt in de muzikale bewerking van ‘Some Like It Hot’.

Volledig scherm Adrianna Hicks. © Getty Images for Tony Awards Pro