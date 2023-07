IN BEELD. Mick Jagger vierde zijn 80ste verjaardag in het gezelschap van tal van bekende sterren

CelebritiesMick Jagger heeft duidelijk alles uit de kast gehaald voor zijn 80ste verjaardag. De Rolling Stones-frontman, die op woensdag jarig was, organiseerde voor de gelegenheid een heus verjaardagsfeest in een nachtclub in Chelsea. Op de gastenlijst stonden bovendien tal van bekende namen. Zo maakten onder meer Lenny Kravitz en Leonardo DiCaprio hun opwachting op het feestje.

KIJK. Mick Jagger wordt 80.

De Britse zanger had de populaire nachtclub Embargo Republica uitgekozen als uitvalsbasis voor zijn verjaardagsfeest. Jagger zou er bovendien tot in de vroege uurtjes gefeest hebben en dat in het gezelschap van tal van bekende namen. Zo maakte onder meer Georgia May (31), de de dochter van de Rolling Stones-frontman, haar opwachting in de club. May had voor de gelegenheid ook een glamoureuze rode jurk aangetrokken. Haar outfit afmaken, deed ze met een paar rode hakken en een zwart lederen jasje. Mick Jagger zelf werd op zijn beurt gefotografeerd in een donkergroen kostuum. Verder had de rockster nog een sjaal en zwarte sneakers aan.

Naast Georgia May stonden er nog enkele andere familieleden op de gastenlijst. Ook Jerry Hall, de ex-vrouw van Mick Jagger, was aanwezig. Verder was ook Micks oudste dochter Elizabeth van de partij. Ook Chris, de jongere broer van de rocker, was uitgenodigd voor de festiviteiten. En wie natuurlijk ook niet mocht ontbreken, was Melanie Hamrick, de 44 jaar jongere verloofde van de wereldberoemde Rolling Stones-frontman.

Al had de paparazzi voornamelijk aandacht voor de andere aanwezige celebs. Zo waren onder meer Lenny Kravitz en Leonardo DiCaprio van de partij. Al deed die laatste wel zijn best om niet gefotografeerd te worden. DiCaprio maakte zijn opwachting in een pikzwarte outfit. De Amerikaanse acteur had daarnaast ook een zwarte pet op. Die gebruikte hij om de rest van zijn gezicht te bedekken. Verder werden ook nog Stella McCartney, die voor de gelegenheid een zwarte mini-jurk uit de kast getrokken had, en de Australische filmregisseur Baz Luhrmann gespot aan de ingang van de club. Last but not least waren ook nog Ronnie Wood, Emma Weymouth, Daphne Guinness, Liberty Ross, Jimmy Lovine, Jemima Goldsmith, Leah Wood en Lady Mary Charteris aanwezig.

