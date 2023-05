IN BEELD. Johnny Depp met open armen verwelkomd op Cannes Film Festival, één jaar na ophefmakend proces

CELEBRITIES Hilary Duff volgt het controver­siële dieet van Gwyneth Paltrow: “Soms laat ik mezelf uithonge­ren”

De Amerikaanse actrice Hilary Duff (35) heeft toegegeven dat ze het controversiële dieet van ‘Goop’-oprichter Gwyneth Paltrow volgt. In een interview in de ‘Lipstick on the Rim’-podcast vertelt Duff - die eerder al kampte met een eetstoornis - over haar eetgewoonten. “Soms laat ik mezelf uithongeren.”