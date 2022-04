IN BEELD. Hoe boller de buik, hoe schaarser de kledij: dit zijn de opvallendste outfits van de hoogzwangere Rihanna

De tijd dat zwangerschapskledij vooral saai en vormloos was, lijkt definitief voorbij wanneer je Rihanna ziet paraderen. In bovenstukken die weinig verhullen beklemtoont ze haar bolle buik net extra hard. En zo hoort het, vindt de popster. Een zwangerschap is een belangrijke mijlpaal in een leven, en daar mag naast haar wederhelft A$AP Rocky (33) ook de hele wereld van meegenieten. Gisteren koos de zangeres bijvoorbeeld voor niet veel meer dan een veredelde roze ‘beha’ bij een bezoekje aan The Nice Guy, een exclusief restaurant in Los Angeles.