IN BEELD. Glamour, maar vooral veel glitter op de rode loper van Cannes

Bill Cosby toe na zijn vrijlating wegens oneerlijk proces

1 juli Acteur Bill Cosby (83) is weer op vrije voeten. Een euforische Cosby nam onder luid applaus opnieuw zijn intrek in zijn huis. Zijn straf werd door het Hooggerechtshof in Pennsylvania geannuleerd. Hij zat een straf van 3 tot 10 jaar uit voor seksuele geweldpleging.