IN BEELD. Futuristisch met een tikkeltje naakt: alle designeroutfits van Beyoncé’s ‘Renaissance’-tour

CELEBRITIESPopkoningin. Stijlicoon. Entertainer eerste klasse. Beyoncé (41) trakteerde zondagavond 50.000 fans op de show van hun leven in Brussel. Op een gigantisch glitterpaard, een maanwagen en in een venusschelp bracht de popster het Koning Boudewijnstadion naar hogere sferen. Inclusief indrukwekkende stem, sexy dansroutines én spraakmakende outfits. Al glinsterend als een discobal verscheen Queen B in couturecreaties die de esthetiek van ‘Renaissance' op meesterlijke wijze vertaalden naar het podium. Wij zetten alle unieke designeroutfits op een rijtje.

Valentino

Beyoncé verbluft in een zilveren fonkelende korsetjurk van Valentino. Het kleed heeft een dijhoge split en een sleep en is speciaal voor Queen B ontworpen door creatief directeur Pierpaolo Piccioli. De memorabele en stijlvolle look wordt afgemaakt met lange bijhorende avondhandschoenen met gouden kunstnagels, een uitgesproken ketting in de vorm van een graat en zilveren hakken.

Alexander McQueen

Alexander McQueen maakte deze zwart-grijze glitter bodysuit enkel en alleen voor Beyoncé. Het klassevolle kledingstuk is gebaseerd op een jurk uit de 2023 collectie van het wereldberoemde modehuis.

Courréges Paris

Het thema is alvast duidelijk: glitter alom. De zilveren glitterbodysuit van Courréges Paris is er één uit de duizend. Ter hoogte van de maag van Beyoncé siert een reflecterend ovaal. De look wordt afgemaakt met gelijkkleurige laarzen tot over de knie, zwarte lange handschoenen én een zelfverzekerde attitude.

David Koma

Bey sloeg voor de ‘Renaissence’-tournee opnieuw de handen in elkaar met de Londense modeontwerper David Koma. In het verleden ontwierp hij al een flitsende tennisbaljurk. Deze keer schittert de Amerikaanse zangeres in een holografische en reflecterende jurk met een bijhorend volumineus jasje. De statement oorbellen en futuristische cowboy boots maken de outfit compleet.

Loewe

Ongetwijfeld de meest uitdagende outfit van Mrs. Carter: een vleeskleurige Lowie-bodysuit met juwelen. Provocerend geplaatste armen met rode nagels bedekken de intieme zones. De vrijwel expliciete creatie is ontworpen door Jonathan Anderson.

En ook de andere creatie van Loewe imponeert. De glittertop met lange mouwen, die wordt afgesneden door een reflecterende bustier, en bijhorende glitterbroek, is perfect voor een stevig feestje in de club. Even vooruitstrevend, futuristisch en opzichtig als de ‘Renaissance’-plaat.

Mugler

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe Beyoncé er uit zou zien als een robot? Deze creatie van Mugler tovert de wereldster om tot een futuristische engel.

Queen B, maar dan letterlijk. De bijenkoningin zoemde in geel-zwarte bijenbodysuit met antennes van Mugler. De zwarte leren handschoenen en laarzen over de knie tilt de outfit naar een hoger niveau. Petje af voor creatief directeur Casey Cadwallader.

Coperni

Het reusachtige paard met fonkelde kristallen is ongetwijfeld het meest extravagante accessoire van het concert. Bey vliegt rond op het discopaard tijdens de apotheose van de show. Daarna vliegt ze in de lucht als de klassevolle showgirl die ze is. De ster draagt een lange geborduurde cape, bodysuit en handschoenen. Stuk voor stuk gemaakt van zilveren lasergesneden veren. Het resultaat van honderden uren werk: de volledige outfit is handgemaakt.

Balmain

De fans van Beyoncé wanen zich meteen in een futuristische disco dankzij deze custom creatie van Balmain. Oogverblindend, uniek en vrijzinnig. Met dank aan Olivier Rousteing.

Nog een outfit van Balmain. De bodysuit met lange mouwen, ontworpen door creatief directeur Olivier Rousteing, bestaat uit parels met daaronder een zwarte glimmende stof. Het item is ongetwijfeld gebaseerd op de couturecollectie die Rousteing en Beyoncé eerder dit jaar presenteerden.

Het accent met parels wordt doorgetrokken op de laatste outfit van Balmain. De gewikkelde parelbodysuit met mouwen wordt afgemaakt met een oversized, brede zwarte hoed en coole zonnebril. Overduidelijk een knipoog naar de ‘Formation’-videoclip.

ANREALAGE

Het Japanse merk Anrealage staat bekend om hun kledingstukken die van kleur veranderen bij blootstelling aan UV-licht. Tijdens de herfst/winter 2023-show van het modehuis ging zo'n jurk viraal op sociale media. Speciaal voor de tournee van Beyoncé maakte de designer een custom ontwerp. Het lange kleed - hoofddeksel inbegrepen - oogt in het begin wit en verandert door UV-licht in een mozaïek met verschillende kleuren. Het resultaat? Een extravagante avant-gardistische stijl.

