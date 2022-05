IN BEELD. Fanoorlog aan de rechtbank van Johnny Depp en Amber Heard

De publieke steun voor de acteur, ook vanuit de internationale media, is opvallend groter dan die voor Amber. Ook aan de rechtbank verzamelt elke procesdag een bonte stoet van Depp-sympathisanten die hun commenta- ren op Heard om ter creatiefst tonen. De actrice concludeert daarom dat de PR-firma haar werk niet goed doet, en kiest last minute voor een nieuw team. “Compleet ongezien en ongehoord om in het midden van een zaak je pr-team te veranderen om- dat je de headlines niet tof vindt”, aldus expert crisismanagement Lis Smith, in de ‘New York Post’. “Haar vorige firma, Precision Strategies, is één van de beste ter wereld. Maar ook zij kunnen de jarenlange geschie- denis van deze zaak niet uitwissen. Mensen hebben hun mening over Johnny, Amber en deze zaak al lang gevormd. Dat kan je niet veranderen op drie weken tijd, terwijl je in proces ligt.” De Aquaman-actrice lijkt met dit proces dus voorlopig in haar eigen voet geschoten te hebben.