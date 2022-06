IN BEELD. ‘Eeuwig jonge’ Jennifer Lopez steelt de show in jurk die weinig aan de verbeelding overlaat

CelebritiesOok op haar 52ste gaat Jennifer Lopez nog steeds met alle aandacht lopen op de rode loper. De popster maakte woensdagavond wederom indruk tijdens de première van haar Netflix-docu ‘Halftime’. Op het Tribeca Festival in New York flaneerde ze in een zwarte jurk die weinig aan de verbeelding overliet.

Bekijk hier de trailer van ‘Halftime’:

Zelfverzekerd poseerde Lopez voor de fotografen in de jurk, die deels doorschijnend was. Verschillende media prezen de looks van de popster, die er met haar vestimentaire keuze in slaagde om haar troeven extra in de verf zetten. Ook de gigantische diamanten verlovingsring rond haar vinger sprong trouwens in het oog. Lopez stapt namelijk binnenkort in het huwelijksbootje met acteur Ben Affleck (49).

In ‘Halftime’, de Netflix-docu die vanaf 14 juni wereldwijd te bekijken is, belooft de zangeres haar fans een intieme inkijk te geven in haar leven. Ze vertelt er over haar professionele uitdagingen, de voorbereidingen op haar Super Bowl-show met Shakira, haar romance met Affleck en het moederschap. Daarnaast onthult de zangeres ook haar geheim om zo goed in vorm te blijven, al verklapte ze daar in eerdere interviews al een en ander over. Zo houdt Lopez zich aan een streng dieet. “Ik drink niet, rook niet en vermijd cafeïne. Die drie dingen verpesten je huid het meest als je ouder wordt”, aldus de popster. “Op restaurant maak ik gezonde keuzes en kies ik voor een salade of vis met wat groenten. Ik vermijd ook voeding met toegevoegde suikers en eet nooit iets waarin kleur- , bewaar- of smaakstoffen zitten. Fastfood is totaal uit den boze.”

Verder onthulde de zangeres eerder dat ze de zon zoveel mogelijk mijdt en elke dag zonnecrème gebruikt. “Ik doe ook dagelijks een paar uur aan cardio en hef gewichten. En nog een ander geheim? Normaal gezien slaap ik per nacht 9 of 10 uur, in ieder geval niet minder dan 8 uur.” Haar make-upartiest liet dan weer weten dat Lopez regelmatig gezichtsbehandelingen laat uitvoeren en ook dagelijks een massage krijgt om “alle giftige stoffen uit haar lichaam en gezicht weg te krijgen”. Kwatongen beweren dan weer dat er nog een ander geheim middeltje is waar de zangeres niet vies van is: botox.

