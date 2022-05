IN BEELD. Een superjacht, een kasteel en zelfs Beyoncé: dit was het extravagante huwelijk van Kourtney Kardashian & Travis Barker

Celebrities Wedding bells in Italië. Kourtney Kardashian (43) en Travis Barker (46) stapten zondagavond in het huwelijksbootje. De realityster en de drummer van Blink 182 gaven elkaar het jawoord in een kasteel in de Italiaanse plaats Portofino. De volledige trouw, die enkele miljoenen kostte, werd gesponsord door Dolce & Gabbana. Een kijkje in het extravagante huwelijk en de opvallende gastenlijst.

Kardashian en Barker gaven elkaar in Italië voor de derde keer het jawoord. Eerder deze week trouwden de twee al voor de wet in Amerika en in april hadden ze een officieuze trouwceremonie in Las Vegas. Op foto's van hun recentste huwelijk is te zien dat Kardashian tijdens de ceremonie een korte witte jurk droeg en op haar hoofd een meterslange sluier van wit kant, die versierd was met een religieus beeld en bloemendetails. De jurk is duidelijk een andere dan het korte zwarte exemplaar dat ze zelf enkele uren voor de ceremonie deelde via Instagram. Echtgenoot Barker trouwde in een donker pak met daaronder een licht overhemd en een donkere vlinderdas.

Het volledige huwelijk werd gesponsord door het modemerk Dolce & Gabbana. Domenico Dolce en Stefano Gabbana zijn al jaren bevriend met de Kardashians en mochten daarom alles organiseren voor de bekende familie. Zo werden de gasten zondagmiddag vervoerd in vier klassieke speedboten die uitgerust zijn met allerlei accessoires van het modemerk, zoals tijgerprintkussens en handdoeken. Het beroemde modelabel verzorgde ook de outfits van alle Kardashians. Ze voorzagen ook heel wat fotografen om het huwelijk vast te leggen. Het bruidspaar zelf verbleef op het superjacht ‘Regina d’Italia’, dat naar verluidt het eigendom is van Stefano Gabbana.

Bekende gasten

De traditionele huwelijksceremonie vond plaats in het oude fort Castello Brown in de kustplaats Portofino. Het kasteel werd in de Romeinse tijd gebouwd als militair fort. Er waren heel wat beroemde gasten aanwezig op de trouw. Machine Gun Kelly en zijn partner Megan Fox werden zondagavond als een van de eersten per boot naar het Italiaanse kasteel gebracht. Ook de zanger van Blink-182, Mark Hoppus, en zijn vrouw Skye zaten in hun bootje.

Ook Beyoncé reisde naar Italië voor de bruiloft. De familie Kardashian kent Beyoncé al jaren. Kims ex-man Kanye West werkte vaak samen met Jay-Z, de echtgenoot van de zangeres. Al hadden de rappers door de jaren heen ook geregeld ruzie. Zo zouden Jay-Z en Beyoncé om die reden in 2014 niet naar Frankrijk zijn gekomen voor de bruiloft van Kim en Kanye.

Volledig scherm Machine Gun Kelly is aanwezig op de trouw van Kourtney Kardashian en Travis Barker © @machinegunkelly

Volledig scherm Castello Brown © @trolvag

Bruidsmeisjes

Kourtney en Travis hebben allebei kinderen uit eerdere relaties. Ook zij mochten een rol spelen op het huwelijk. Travis kreeg uit zijn huwelijk met Shanna Moakler twee kinderen, Landon en Alabama, en is daarnaast ook heel hecht met zijn bonusdochter Atiana, die Shanna uit een eerdere relatie kreeg. Alabama (16) en Atiana (23) waren bruidsmeisjes op het huwelijk. Kourtney heeft met haar ex-vriend Scott Disick drie kinderen: Mason, Penelope en Reign. Ook Penelope (9) was tijdens de huwelijksceremonie een van de bruidsmeisjes. Haar broertje Reign (7) mocht tijdens de plechtigheden de ringen dragen en aangeven. Het is niet duidelijk of Kardashians zoon Mason (12) en Barkers zoon Landon (18) ook een functie hadden tijdens de ceremonie in Portofino.

Volledig scherm Atiana De La Hoya en Alabama Luella Barker op het huwelijk van Kourtney Kardashian en Travis Barker © @alabamaluellabarker, @atianadelahoya

De Amerikaanse familie was al enkele dage in Portofino voor het huwelijk. Ze werde vrijdagavond door lokale media gefotografeerd bij een restaurant in Portofino. Ook de dag erna werden ze gespot in in Portofino toen ze van een boot stapten en door de stad wandelden.

Kim en Kanye

De Kardashians lieten zondagavond duidelijk zien dat ze het breed hebben met hun extravagante huwelijksfeest. Er werden kosten nog moeite gespaard, wat doet denken aan de trouw van Kim en Kanye in 2014. Hoewel het bekendste Kardashian-koppel vorig jaar de scheiding aanvroeg, zijn er toch enkele opvallende overlappingen tussen hun huwelijk en dat van Kourtney en Travis. Ook zij trokken destijds naar Italië voor hun ceremonie en trouwden in Forte di Belvedere in Florence. Daarnaast trouwden ze ook verschillende keren, net zoals Kourtney en Travis. Het huwelijk van Kim en Kanye kostte naar zeggen 11 miljoen euro.

