IN BEELD. Dit zijn de meest spraakmakende Oscar-jurken aller tijden

CelebritiesAls dit weekend de Oscars uitgereikt worden, zal het kruim van de internationale filmwereld ongetwijfeld weer in een adembenemende outfit op de rode loper verschijnen. Dat de lat hoog ligt, bewezen deze dames al: hun jurken kregen in de loop der jaren een haast iconische status.

Hollywood maakt zich op voor de 94ste uitreiking van de Oscars komende zondagavond. In een vijfdelige reeks blikken ook wij vooruit op het meest glamoureuze event uit de filmindustrie. Vandaag deel 2: de meest iconische Oscar-jurken.

Barbra Streisand: transparante topper

Barbra won de Oscar voor beste actrice voor haar prestatie in ‘Funny Girl’, maar veroorzaakte vooral consternatie met haar doorschijnende kokette jurkje dat vandaag meer dan ooit gekopieerd wordt.

Audrey Hepburn: legende op de loper

De filmlegende was altijd een toonbeeld van elegantie. Voor haar Oscar-jurken deed ze graag een beroep op modehuis Givenchy, die daar alle baat bij had. Want elke jurk die Audrey droeg, werd gegarandeerd een legendarisch exemplaar.

Cindy Crawford: de perfecte vormen

Wat draagt een supermodel als ze naar de Oscars trekt? Een jurk die haar benijdenswaardige vormen extra in de kijker zet, uiteraard!

Gwyneth Paltrow: eenvoud siert

In 1999 wist iedereen plots wie Gwyneth Paltrow was. Niet alleen omdat ze een Oscar als beste actrice kreeg voor ‘Shakespeare in Love’, maar vooral omdat ze met haar lichtroze jurk met eenvoudige snit bewees dat ze een aanstormend stijlicoon was.

Julia Roberts: wet overtreden

Julia straalde in haar zwart-witte jurk toen ze haar Oscar in ontvangst nam voor ‘Erin Brockovich’. De actrice overtrad wel een ongeschreven Oscar-wet. Traditiegetrouw dragen gasten een speciaal ontworpen jurk, maar Roberts droeg een vintage Valentino. Wel een duurzame keuze!

Halle Berry: de eerste

Gekleed in een rode bloemenjurk schreef Halle Berry geschiedenis. Als eerste zwarte vrouw won ze de Oscar voor beste actrice voor haar rol in ‘Monster’s Ball’. De designer, Elie Saab, bedankte de actrice na de avond om “zijn merk IN de internationale markt te zetten”.

Charlize Theron: de schitterendste

Als een tweede Marilyn Monroe verscheen een oogverblindende Charlize in een Gucci-ontwerp op de rode loper. Dat ze wat later de Oscar voor beste actrice in ontvangst mocht nemen voor haar prestatie in ‘Monster’, deed haar nog extra schitteren.

Sophia Loren: goudlokje

Laat een diva een diva zijn! Op haar 75ste gaf Sophia al haar collega’s het nakijken in een goudkleurige jurk. De vele ruches waren volgens sommigen net iets te veel van het goede, maar de vastberadenheid waarmee Sophia ze droeg, maakte alles goed.

Meryl Streep: The Golden Lady

Voor haar rol als Margaret Thatcher in ‘The Iron Lady’ won Meryl de Oscar voor beste actrice. Je zou bijna denken dat ze vooraf wist dat ze zou winnen, want zelf zag ze er ook uit als een gouden Oscarbeeldje.

Angelina Jolie: bekendste been

Angelina Jolie tekende voor een zwarte jurk met een hoge split én een pose die legendarisch werd: ze liet haar rechterbeen immers ostentatief vanonder haar Versace-jurk piepen. Angies been werd zo memorabel dat het zelfs een eigen Twitter-pagina kreeg.

Lupita Nyong’o: nairobi blauw

De Keniaans-Mexicaanse actrice won een Oscar voor beste bijrol met haar performance in ‘12 Years a Slave’. Het beeldje nam ze in een prachtige lichtblauwe jurk in ontvangst: “Het is een blauw dat me aan Nairobi doet denken, dus ik wilde een beetje van thuis bijhebben.”

Nicole Kidman: favorietje

Die kleur! Niet moeilijk dat Nicole deze zelf haar favoriete Oscar-jurk noemt. “Ondanks de baleinen op het korset was deze jurk vreemd genoeg ongelooflijk comfortabel”, zei ze over de Armani-creatie die haar van kop tot teen flatteerde.

Jennifer Lopez: spiegeltje aan de wand

J.Lo schitterde in een Tom Ford-jurk die elk lichtpuntje reflecteerde als een spiegel. “Ze ziet eruit als een moderne versie van het Oscarbeeldje”, jubelden haar stylisten.

The wall of shame...

Soms is speciaal net iets té speciaal... Deze celebs ondernamen een verdienstelijke poging om origineel op de rode loper te verschijnen, maar sloegen de bal compleet mis.

Björk: auditie voor ‘het Zwanenmeer’

Een zwaan op de rode loper: dát hadden ze bij de Oscars nog niet meegemaakt. En de jurk op zich was nog niet eens het gekste. De hoofden draaiden pas echt toen Björk ‘een ei legde’ op de rode loper.

Uma Thurman: stukje gordijn

Alsof ze een stuk gordijn van de muur had getrokken en er snel een blauwe strik rond had geknoopt. Meer kon er niet gezegd worden over de rommelige outfit van Uma. Hopelijk tot nooit meer!

Kristen Wiig: de lasagne-jurk

Een kreeft, een lasagne, het vrouwelijke geslachtsorgaan: nee, de commentaren waren niet bepaald lovend voor de rode Valentino-jurk van Kristen.

