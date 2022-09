IN BEELD. Dit was het driedaagse sprookjeshuwelijk van Jennifer Lopez en Ben Affleck

CelebritiesJennifer Lopez (53) en Ben Affleck (49) gaven elkaar in juli het jawoord, waarna ze de gelegenheid uitgebreid vierden met een driedaags trouwfeest. Nu het koppel de details deelt over hun huwelijk, is het hoog tijd voor een blik achter de schermen.

Jennifer en Ben gaven elkaar het jawoord in Las Vegas. Een maand later vierden ze hun huwelijk met een driedaags trouwfeest op het landgoed van Affleck in Riceboro, Georgia. Volgens Vogue droeg Jennifer een op maat gemaakte Ralph Lauren-jurk, goed voor 500 meter gerimpelde stof. De rest van de organisatie lieten Ben en Jennifer over aan Colin Cowie, een peperdure weddingplanner. Voor zijn diensten vraagt hij maar liefst 25.000 (24.449 euro) tot 25 miljoen dollar (24 miljoen euro).

Volledig scherm Jennifer Lopez trouwjurk © On the JLO

Het driedaagse feestweekend startte met een uitgebreide ceremonie. Voorgegaan door hun vijf kinderen, baande Jennifer haar weg richting het altaar op de live-muziek van Marc Cohn. Twintig jaar geleden benoemden Ben en Jennifer Cohn’s nummer ‘True Companion’ als hun ideale liefdesliedje. Daarom had Jennifer de aanwezigheid van Marc Cohn gepland als een verrassing voor Ben. “De akkoorden van het lied en het zien van Cohn schokten me. Maar om een of andere reden viel alles ook perfect samen op dat moment”, vertelde Ben achteraf aan Jennifer. Tijdens de ceremonie waren er in totaal 100 genodigden aanwezig. Allemaal familie en vrienden van het koppel. Op de gastlijst stonden ook een aantal celebrities. Waaronder Ben’s beste vriend Matt Damon en zijn vrouw Luciana Barroso. Maar ook Patrick Whitesell en zijn vrouw Pia Meller waren van de partij. Wie echter niet aanwezig was op het huwelijk, was Ben’s broer Casey. Hij verwelkomde Jennifer wel in de familie met een bericht op Instagram.

Volledig scherm De ceremonie © ONTHEJLO en JOHN RUSSO

Met bloemen bij het meer, grote kroonluchters, een paard en Jennifer in een nieuwe avondjurk, volgde er na de ceremonie een schitterend oefendiner. “Ben en ik hebben de avond ervoor gelachen over het feit dat we opnieuw trouwen op onze leeftijd. We zijn namelijk allebei al eerder getrouwd geweest en we zijn ook geen kinderen meer. Maar op de een of andere manier voelden we aan dat nu het enige moment is dat nog telt”, vertelde Jennifer naar aanleiding van het succesvolle diner.

Volledig scherm Oefendiner © ONTHEJLO en JOHN RUSSO

Volledig scherm Oefendiner © ONTHEJLO en JOHN RUSSO

Een dag later, volgde het echte avondfeest. De avondgasten werden verwelkomd onder het licht van duizenden kleine lampjes die een idyllische sfeer wisten te creëren. Met een heerlijk diner achter de kiezen, openden Jennifer en Ben de dansvloer waarop later een schitterend avondfeest zou volgen. De avond werd bijgevolg ook afgesloten met een spectaculair vuurwerk. “Het was het beste feest van ons leven. Die avond was hemels”, vertelde Jennifer achteraf.

Volledig scherm Avondfeest © ONTHEJLO en JOHN RUSSO

Volledig scherm Avondfeest © ONTHEJLO en JOHN RUSSO

Volledig scherm Avondfeest © ONTHEJLO en JOHN RUSSO

Op de laatste dag, verzamelde iedereen zich voor een heerlijke brunch bij het meer. De brunch werd versierd in een landelijke en huiselijke decoratiestijl. Maar vooral opvallend was dat alles blauw-wit kleurde. Alsof er aan dat meer in Georgia een klein Delft gecreëerd werd.

Volledig scherm Trouwweekend Jennifer Lopez en Ben Affleck © ONTHEJLO en JOHN RUSSO

