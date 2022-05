IN BEELD. Dit was de allerlaatste aflevering van ‘The Ellen Show’: “Niemand wilde mij op tv omdat ik anders was, en kijk nu eens”

De laatste aflevering van ‘The Ellen Show’ is ingeblikt én uitgezonden. Het zit er dus op voor Ellen DeGeneres, die al 19 jaar dagelijks op tv te zien is. Ze werd een laatste keer ontvangen door haar fans, onder luid applaus. “Negentien jaar geleden stond ik hier voor de eerste keer, en ik zei dat dit het begin was van een relatie”, aldus Ellen aan de start van de aflevering. “En dit is niet het einde van die relatie. Jullie mogen vanaf nu gewoon ook andere talkshows kijken”, grapte ze. “Twintig jaar geleden, toen we deze show probeerden te verkopen, dacht niemand dat dit zou werken. Niet omdat het programma anders was, maar omdat ik anders was. Geen enkele zender welke de show kopen, maar hier staan we dan, twintig jaar later, om deze prachtige reis te vieren.”

“Aanvankelijk mocht ik het woord ‘gay’ niet zeggen op tv”, ging ze verder. “Thuis deed ik het natuurlijk constant... ‘Geef me het gay zout eens door’ of ‘heeft iemand de gay afstandbediening gezien?’, zulke dingen. Ik mocht al zeker niet zeggen dat ik een vrouw had, want toen was het nog illegaal voor homoseksuele mensen om te trouwen. Maar nu zeg ik constant ‘mijn vrouw’.” Ellens echtgenote, Portia de Rossi, zat voor de gelegenheid ook in het publiek.

“Vijfentwintig jaar geleden werd een show van mij afgelast omdat men geen lesbische vrouw één keer per week in primetime wilde... Wel, dan kwam ik maar élke dag op tv”, zo klonk het trots.

Volledig scherm Ellen DeGeneres © AP

Schandaal

Toch was het een afscheid in mineur voor Ellen. In mei 2021 raakte het nieuws bekend dat er na negentien seizoenen een einde kwam aan ‘The Ellen Show’. In een interview met The Post vertelde Ellen dat haar contract er in 2022 op zat. Als officiële reden gaf ze aan dat de show gewoon geen uitdaging meer was. Toch was de timing van haar vertrek redelijk verdacht. Vlak voor haar aankondiging werd er namelijk een rapport gepubliceerd waarin verschillende (ex-)medewerkers vertelden over hun ervaring met de reeks. Verschillende producers werden beschuldigd van racisme en van ongepast gedrag. Daarnaast vertelden de getuigen ook stuk voor stuk dat de talkshow gewoon geen aangename plek was om te werken en dat DeGeneres zelf daar voor een groot deel verantwoordelijk voor was. In het voorlaatste seizoen van haar talkshow reageerde Ellen op de beschuldigingen. “Ik neem deze verhalen heel serieus en ik wil sorry zeggen tegen de mensen die betrokken zijn in deze verhalen. Ik ben verantwoordelijk voor wat er zich hier achter de schermen heeft afgespeeld.”

Volledig scherm Ellen DeGeneres en Stephen "tWitch" Boss © AP

De controverse rond het programma hield vele celebs echter niet tegen om nog één keer plaats te nemen op de iconische witte bank. Als eerste kwam Jennifer Aniston over de vloer. “Ik wist altijd al wie ik wilde als eerste gast in deze aflevering”, aldus Ellen. “Want zij was ook de eerste gast in de allereerste aflevering. Een warm welkom graag, voor mijn goede vriendin Jennifer Aniston!” Jennifer kon het maar moeilijk droog houden, gezien zij al jaren regelmatig langskwam in de show. Naast Jennifer maakten onder andere ook zangeressen Billie Eilish en Pink hun opwachting.

Volledig scherm Ellen DeGeneres en Jennifer Aniston © AP

Volledig scherm Ellen DeGeneres en Billie Eilish © AP

Volledig scherm Ellen DeGeneres en Pink © AP

Aan het eind van de aflevering bedankte Ellen haar volledige ploeg nog eens uitvoerig. “Ik had dit niet zonder jullie kunnen doen”, klonk het. “Jullie zijn als familie voor mij.” Ze richtte zich ook tot haar kijkers. “Aan iedereen die al die jaren gekeken heeft: bedankt voor dit platform. Ik hoop dat ik jullie blij heb gemaakt met mijn werk van de afgelopen negentien jaar. Ik hoop dat ik een beetje pijn heb kunnen wegnemen uit een slechte dag, dat ik jullie dagen iets beter heb mogen maken.” Tot slot vroeg ze haar publiek, naar goede gewoonte, om lief te zijn voor elkaar. “Ik hoop dat ik jullie heb geïnspireerd om jezelf te zijn. En als iemand je vertelt wie ze zijn, steun hen dan, ook al begrijp je hen niet. Ik wil jullie aanmoedigen om je hart open te zetten.”

Ellen DeGeneres stopt dan wel met haar talkshow, maar dat wil niet zeggen dat haar televisiecarrière voorbij is. De talkshowhost zal nog regelmatig op het kleine scherm te zien zijn. Daarnaast blijft ze ook aan de slag als producer. Momenteel is haar naam gelinkt aan verschillende projecten zoals ‘Ellen’s Game of Games’, ‘The Masked Dancer’, ‘Ellen’s Next Great Designer’ en ‘Endangered’.

Volledig scherm Ellen DeGeneres © AP