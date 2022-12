IN BEELD. Dit waren de opvallendste rode loper-momenten van 2022

Celebrities “Kerstmis is voorbij”: Pamela Anderson maakt op een brute manier komaf met kerst

Met Pamela Anderson (55) sol je beter niet en dat weet nu ook de Kerstman. Zo is in bovenstaande video te zien hoe het model in een lange witte jurk paradeert en terwijl een kerstboom achter zich aan sleurt. Wanneer de ster vervolgens een vriendelijke kerstman tegenkomt die haar een vrolijk kerstfeest wenst, reageert ze kordaat: “Kerst is voorbij, Santa.” Vervolgens trekt ze aan zijn baard. Al is het gelukkig allemaal wel in scène gezet. De video is namelijk in samenwerking met het modewerk Jaquemus.

