IN BEELD. Deze kiekjes hielpen Kim Kardashian aan haar 200 miljoen Instagramvolgers

'Saved By The Bell'-ac­teur Dustin Diamond heeft kanker: "Chemothe­ra­pie is opgestart"

15 januari Dustin Diamond (44), die vooral bekend is van z’n rol als Screech in de Amerikaanse hitserie ‘Saved By The Bell’, is ernstig ziek. De acteur heeft kanker en is begonnen met chemotherapie. Eerder raakte al bekend dat Diamond opgenomen was in het ziekenhuis nadat hij met hevige pijn in z'n hele lichaam kampte.