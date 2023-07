IN BEELD. Claudia Schiffer merkt opvallende gelijkenis op met Margot Robbie: “Ze heeft duidelijk goeie smaak”

TV INTERVIEW. Wij spraken met Cynthia Nixon over ‘And Just Like That’: “Ik heb véél seksscènes, ook op mijn leeftijd is dat oké”

‘We should all be Mirandas’, zoals het gezegde onder superfans gaat. De ‘vurige rosse’ uit ‘Sex and the City’ is 25 jaar na de eerste uitzending van de reeks nog niets van haar sprankel verloren. In de populaire Streamz-reboot ‘And Just Like That...’ toont Cynthia Nixon (57) exact hoeveel vuur ze nog in zich heeft. Wij spraken met haar over seksscènes, ‘woke zijn’ en Miranda’s midlifecrisis. “Ik vind het fijn dat ik voor representatie op tv kan zorgen, door Miranda’s ‘seksuele renaissance’ in beeld te brengen.”