IN BEELD. Celebs en Britse royals genieten van de finale van Wimbledon

Celebrities Angelina Jolie en Brad Pitt blijven maar kibbelen om Franse wijngaard: acteur zou zich als “een klein kind” gedragen hebben

Het laatste woord over Château Miraval, de wijngaard van Angelina Jolie (48) en Brad Pitt (59), is nog lang niet gezegd. In nieuwe rechtbankdocumenten, die afgelopen maandag ingediend werden door de actrice, drijft Jolie nu de spot met haar ex-man. “Hij is een acteur, geen wijnboer.”