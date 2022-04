IN BEELD. Brooklyn Beckham en Nicola Peltz delen nieuwe romantische huwelijksfoto's

Celebrities Huwelijks­con­tract beschermt niet hem, maar háár: Brooklyn Beckham stapt in peperduur huwelijks­boot­je

Zaterdag vindt in Palm Beach hét societyhuwelijk van het jaar plaats. Dan trouwt Brooklyn Beckham (23), zoon van David en Victoria, met de Amerikaanse actrice Nicola Peltz (27). Het gaat er blinken van de celebrities - de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle zouden aanwezig zijn -, en de factuur voor de trouwerij zal boven de 3 miljoen euro liggen. Opvallend: de voornaamste sponsor van het hele gebeuren is niét de legendarische familie Beckham, maar wel papa Peltz, die nog véél rijker is dan zij. En de man heeft zo z’n eisen gesteld.

7 april