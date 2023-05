IN BEELD. Blote jurken en opvallende wenkbrauwen in Cannes

Technisch gezien stond ze niet op de rode loper op het Filmfestival, maar actrice en model Julia Fox - die beroemd werd door haar relatie met Kanye West - bevond zich wel degelijk in Cannes. Ze woonde het ‘Art of Elysium’-gala bij in een bijzonder opvallende outfit. Zo bloot als haar bovenkant was - het model droeg een doorschijnende top die niets aan de verbeelding overliet -, zoveel stof droeg ze aan de onderkant. De Amerikaanse koos voor een witte volumineuze rok in twee delen.

Nog een opvallende gedaante op de rode loper van Cannes: model Sophia Hadjipanteli. Zij koos voor een lange glitterjurk met handschoenen. Maar het waren vooral de indrukwekkende wenkbrauwen van het model die met alle aandacht gingen lopen. Geen wonder, want Sophia maakte naam en faam met haar ‘unibrow', die ze met trots draagt. “Voor mij gaat het om door een drukke straat in Londen kunnen lopen met iets waarvan ik weet dat het negatieve, gechoqueerde, positieve of oncomfortabele reacties zal oproepen", legde ze haar keuze voor de unibrow uit. “En ondanks dat alles me toch sterk voelen om wie ik ben." Ze koos er naar eigen zeggen voor om haar wenkbrauwen zo vorm te geven, omdat ze anders wilde zijn. “Ik deed dit al voor iemand wist wie ik was. Het had niet te maken met aandacht zoeken of iets dergelijks. Deze unibrow-beweging die ik ben gestart, gaat niet per se over je helemaal laten gaan - al kan dat wel als je dat wil -, maar gaat voor mij over iets doen wat je gelukkig maakt.”