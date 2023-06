IN BEELD. Bekend Hollywood steunt Pharrell Williams tijdens eerste modeshow voor Louis Vuitton

CelebritiesDe kop is eraf. Pharrell Williams (50) heeft zijn eerste modeshow als artistiek directeur van Louis Vuitton achter de rug. De zanger kon tijdens zijn debuut ook op heel wat steun rekenen, want tal van celebs - denk maar aan Beyoncé en Kim Kardashian - zakten voor de gelegenheid af naar Parijs.

Wie afgelopen dinsdag in Parijs was, kon met een beetje geluk enkele Hollywoodsterren spotten. Op de eerste rij van Pharrell Williams’ modeshow voor Louis Vuitton zaten namelijk verschillende grote namen. Zo besloot Beyoncé bijvoorbeeld om een avondje vrij te nemen van haar Renaissance-tournee. Voor de gelegenheid had de Amerikaanse zangeres haar man Jay-Z met zich meegenomen. Tijdens de show had Queen B een opvallend geel kostuum aan. Iets wat ze op haar beurt combineerde met een handtas van Louis Vuitton en een gigantische zonnebril. Jay-Z had zijn outfit dan weer afgestemd op die van zijn echtgenote. Zo droeg de rapper een driedelig kostuum. Ook hij hield gedurende de hele show zijn zonnebril op.

Volledig scherm Zendaya, Beyoncé en Jay-Z. © Photo News

Volledig scherm Zendaya © AFP

Volledig scherm Pharrell Williams. © AFP

Ook Zendaya was afgelopen dinsdag van de partij. Al kwam de aanwezigheid van de ‘Euphoria’-actrice niet helemaal als een verrassing. Sinds kort mag de Amerikaanse zichzelf ambassadrice van Louis Vuitton noemen. Verder is ze ook het gezicht van de welbekende Capucines-handtas. Verder was ook nog de 51-jarige acteur Jared Leto van de partij. Hij viel onder meer op door zijn kleurrijke coupe en make-uplook.

Volledig scherm Jared Leto. © AFP

Volledig scherm Kim Kardashian © AFP

Volledig scherm Naomi Campbell. © Getty Images for Louis Vuitton

Verder waren ook Kim Kardashian, Rihanna en ASAP Rocky aanwezig op de modeshow van Louis Vuitton. De realityster had met haar aansluitende top en legging voor een eerder comfortabele look gekozen. Haar schoenen waren dan weer nét iets minder comfy. De zwangere Rihanna werd dan weer gefotografeerd in een denim jumpsuit. Haar partner ASAP Rocky koos op zijn beurt ook voor jeans.

