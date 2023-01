IN BEELD. Axl Rose en Sarah Ferguson brengen eerbetoon aan Lisa Marie Presley tijdens uitvaartdienst in Graceland

Celebrities “Ze werd omringd door security”: achter­grond­dan­se­res verklapt hoe het is om op tournee te gaan met Madonna

“Plots werd ik in deze wereld gekatapulteerd. Het was overweldigend.” Donna De Lory, die in 1987 op tournee mocht met the Queen of Pop, heeft in een interview met ‘The Mirror’ verteld hoe het is om met Madonna (64) samen te werken.

21 januari