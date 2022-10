IN BEELD. Andie MacDowell (64) steelt de show tijdens Paris Fashion Week

CelebritiesAndie MacDowell (64) pronkte afgelopen zondag met haar grijze krullen op de catwalk van L’Oréal tijdens Fashion Week in Parijs. Maar ook andere modellen op leeftijd stalen er reeds de show op de catwalk. Zo straalden Naomi Campbell (52), Linda Evangelista (57) en zelfs Cher (76) eveneens in glamoureuze outfits. Dit waren de meest opvallende veteranen.

Andie MacDowell liep voorbije zondag op de catwalk voor L’Oréal tijdens Paris Fashion Week. In 2021 ruilde de brunette haar lokken in voor een volledig natuurlijke grijze look nadat ze haarverf had afgezworen tijdens de quarantaine. Ze kon toen rekenen op heel wat kritiek van haar management, dat haar afgeraden had om haar peper-en-zout kleurige krullen te accepteren. Maar daar trok het voormalige model zich niets van aan. “Mijn gezicht werd ouder, maar mijn haar niet”, verklaarde ze destijds aan ‘Vogue’. “Het matchte niet meer. Nu heb ik het gevoel dat ik er juist jonger uitzie omdat het allemaal natuurlijker oogt. Ik hoef niks meer te verbergen en ik denk dat ik er een sterk punt mee maak”, aldus MacDowell.

Eerder liet ze haar grijze kapsel al zien tijdens het filmfestival in Cannes en nu doet ze dat opnieuw vol zelfvertrouwen op de catwalk van Paris Fashion Week. MacDowell, die ambassadeur is voor L’Oréal, bestormde de Parijse catwalk in een beige verenjurk met glitters en grote split. Ze combineerde de jurk met een paar metaalkleurige naaldhakken. De actrice koos ook voor een vleugje zilverkleurige oogschaduw en een matte lippenstift om haar look helemaal af te werken.

Volledig scherm Andie MacDowell tijdens de ‘Walk Your Worth’-show van L'Oréal in Parijs. © Photo News

Volledig scherm Andie MacDowell tijdens de ‘Walk Your Worth’-show van L'Oréal in Parijs. © Photo News

Volledig scherm Andie MacDowell tijdens de ‘Walk Your Worth’-show van L'Oréal in Parijs. © Photo News

Alom aanwezig

Ook de 52-jarige Naomi Campbell straalde afgelopen week al op de catwalk van Paris Fashion Week. Ze liep in de juwelenshow van Messika en droeg er een halsketting van 71,5 karaat.

Volledig scherm Naomi Campbell tijdens de Messika-show. © Photo News

Volledig scherm Naomi Campbell tijdens de Messika-show. © Photo News

Volledig scherm Naomi Campbell tijdens de Messika-show. © Photo News

Campbell dook later in de week ook op tijdens dezelfde show als Andie MacDowell. Daar liep ze echter niet op de catwalk voor L’Oréal, maar zat ze in het publiek. Voor de gelegenheid droeg ze een zwarte, leren outfit met zogenaamde ‘visnet’-mouwen. Ze maakte een strakke vlecht van haar zwarte haren en koos voor glamoureuze bronzen oogschaduw om haar look af te maken.

Volledig scherm Naomi Campbell bij L'Oréal. © Photo News

Volledig scherm Naomi Campbell bij L'Oréal. © Photo News

Naast haar intrede in Parijs, verscheen het wereldberoemde model eerder dit jaar ook al op de catwalk van Fashion Week in Londen voor het merk Burberry en op de catwalk van Fashion Week in Milaan voor het merk Tod’s.

Volledig scherm Naomi Campbell voor Burberry tijdens de Fashion Week in Londen. © Photo News

Volledig scherm Naomi Campbell voor Tod’s tijdens de Fashion Week in Milaan. © Photo News

Het leven na plastische chirurgie

Een andere opvallende verschijning was die van Linda Evangelista (57). Het Canadese supermodel verscheen op de catwalk van de Fendi-show tijdens Fashion Week in New York. Evangelista was uitgenodigd om deel te nemen aan de show ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van Fendi’s iconische ‘Baguette’-tas. Ze liep over de catwalk in een blauwe jurk, versierd met diamanten oorbellen, zilveren zijden handschoenen en uiteraard de kenmerkende ‘Fendi Baguette’-tas.

De terugkeer naar de catwalk was een grote stap voor het voormalige supermodel. Ze gaf namelijk eerder dit jaar toe dat ze voor lange tijd bewust uit de schijnwerpers bleef omdat ze “ondergedoken en beschaamd” was na enkele mislukte CoolSculpting-operaties uit 2015 en 2016. Het gaat om een ingreep die vergelijkbaar is met een liposuctie, maar minder ingrijpend zou zijn voor het lichaam. Helaas draaide de operatie voor Evangelista anders uit. De vetcellen namen niet af zoals de bedoeling was, maar namen net toe en er ontstonden uitstulpingen op haar hele lichaam, waardoor het model “permanent misvormd” achterbleef. “Ik probeerde het zelf te verhelpen, omdat ik dacht dat ik iets verkeerd deed”, vertelde Evangelista aan ‘People’. “Het kwam zover dat ik helemaal niet meer at. Ik dacht dat ik mijn verstand aan het verliezen was. Als ik zonder korset in een jurk loop, krijg ik schaafwonden die bijna beginnen bloeden. Want het is niet zoals zacht vet dat een beetje tegen elkaar schuurt, het zijn zware klompen vet die echt pijn doen.”

Maar nu is de veteraan helemaal terug van weggeweest. Want na het deelnemen aan de fotocampagne voor de ‘Fendi Baguette’-tas, heeft het model door haar optreden tijdens Fashion Week in New York ook opnieuw de stap naar de catwalk gezet.

Volledig scherm Linda Evangelista voor Fendi © AP

‘If I could Turn Back Time’

Maar van alle verschijningen tijdens Fashion Week, was die van de 76-jarige zangeres Cher wel de meest onverwachte. Afgelopen woensdag betrad de ‘If I Could Turn Back Time’-zangeres het podium in Parijs, gekleed in een grijze catsuit met opvallende schouders. Ze combineerde haar outfit met dikke zwarte plateaulaarzen en zilveren oogschaduw. Cher straalde aan de zijde van Balmain-designer Olivier Rousteing en samen sloten ze de avond af.

Volledig scherm Cher tijdens Fashion Week in Parijs samen met designer Olivier Rousteing. © Vianney Le Caer/Invision/AP

Volledig scherm Cher tijdens Fashion Week in Parijs samen met designer Olivier Rousteing. © AFP

Volledig scherm Cher tijdens Fashion Week in Parijs. © AFP

