IN BEELD. AI-artiest toont beroemdheden als kinderen: herken jij ze allemaal?

Celebrities Van Oscarwin­naar naar ‘Jan met de pet’: onherkenba­re Daniel Day-Lewis (66) voor het eerst in zes jaar gespot

Hij is een acteerlegende in Hollywood, maar in 2017 kondigde Daniel Day-Lewis zijn pensioen aan. En hij voegde de daad bij het woord: de Oscarwinnaar leek niet alleen van het grote scherm, maar ook van de aardbol verdwenen sindsdien. En nu heeft een oplettende fotograaf toch enkele kiekjes kunnen maken van een compleet onherkenbare Day-Lewis in New York.