Imanuelle Grives: “Nederland liet me als een baksteen vallen”

CelebritiesImanuelle Grives (35) had het zwaar met alle media-aandacht na haar arrestatie op Tomorrowland vorig jaar. De actrice, die vorig jaar in Antwerpen werd veroordeeld tot twee jaar celstraf - waarvan een jaar voorwaardelijk - omdat ze drugs had gedeald op het festival, kon naar eigen zeggen rekenen op weinig steun.

"Ik had het gevoel dat heel Nederland me als een baksteen liet vallen", blikt Grives terug in De Telegraaf-bijlage Vrouw. "Van de ene op de andere dag ging ik van een 'niet echt uitgesproken, wel leuke en gezellige actrice' naar 'die drugsdealer'. Dat vond ik ontzettend pijnlijk.”

De actrice vond het pijnlijk voor haar familie en vrienden, maar ook voor de zwarte gemeenschap. "Ik ben een van de weinige zwarte vrouwen op de Nederlandse tv en op de een of andere manier reflecteert alles wat je doet dan op rest van die groep. Doe je iets fout, dan 'verpest' je het voor iedereen. Heel lastig.”

Lesje in nederigheid

Grives voelde "veel haat" maar kreeg ook veel lieve reacties. "Ik heb talloze berichtjes gekregen en op straat kwamen mensen met tranen in hun ogen naar me toe om me dan een knuffel te geven. Als ik daaraan terugdenk, word ik weer emotioneel.”

De actrice vindt het jammer dat ze nu pas beseft dat ze ook veel liefde heeft gekregen. "Mensen die naar me toekomen en zeggen dat ik ze hoop geef, die door mij meer zelfvertrouwen hebben gekregen, die actrice willen worden omdat ze zien dat ik het kan, die waardering hebben voor wat ik doe en me niet afrekenen op een fout. Ze zijn er altijd geweest, ik zag ze alleen niet. Het afgelopen jaar is een lesje in nederigheid geweest. Misschien had ik dit nodig om te beseffen dat hoe je de wereld ziet vooral te maken heeft met het brilletje dat je zelf opzet."

