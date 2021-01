Illusionist Siegfried Fischbacher, bekend van ‘Siegfried & Roy’, is overleden

Celebrities Leeuwentemmer en illusionist Siegfried Fischbacher, bekend van het wereldberoemde Duitse duo Siegfried & Roy, is woensdag in Las Vegas op 81-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Dat melden Duitse media. In mei overleed zijn partner Roy Horn op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus.

Siegfried & Roy hadden tientallen jaren lang een razend populaire show in Las Vegas, waarin ze met witte leeuwen en tijgers optraden.

Lees ook Wereldberoemde leeuwentemmer Roy Horn overleden aan Covid-19

In de jaren zestig belandde het duo voor het eerst in Las Vegas, waar zij hun grootste successen beleefden. In 1970 emigreerden ze naar de VS.

Tussen 1989 en 2003 traden Siegfried & Roy op in The Mirage, een van de voornaamste casinohotels in de stad. Met de show was destijds een recordbedrag van 30 miljoen dollar (25 miljoen euro) aan productiekosten gemoeid. Na 5.750 shows in het Mirage Hotel in Las Vegas zonder incidenten, liep het op 4 oktober 2003 fout: een Bengaalse tijger beet in de arm en de nek van Horn.

Horn herstelde nooit volledig van het ongeluk en er kwamen geen shows meer.

Fischbacher overleed in zijn huis in Las Vegas, waar het stel al jaren woonde. In januari werd bekend dat hij leed aan alvleesklierkanker.

Volledig scherm Roy Horn en Siegfried Fischbacher. © DR