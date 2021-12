"Ik zag mensen een overdosis nemen voor mijn ogen": Jared Leto, van tienerboefje tot method-acteur

CelebritiesWeinig acteurs gaan zo ver voor een filmrol als Jared Leto (49). Vijftien kilo vermageren, dertig kilo bijkomen, wekenlang samenleven met mensen met een verslaving of op straat: de ster deed het allemaal. Ook voor z'n rol in z’n nieuwste prent ‘House Of Gucci’ zette Leto alles op alles om ‘the Italian lifestyle’ gewoon te worden. “Ik snoof zelfs arrabiata-saus”, gaf hij toe. Een portret van een excentrieke acteur die zich ooit liet opnemen in een klooster en als tiener eigenlijk een andere carrière voor ogen had. “Ik zat tot over m’n oren in de criminele wereld.”