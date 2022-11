“Ik word gedwongen om over mijn sterfelijkheid te praten”: Chris Hemsworth heeft grote kans op alzheimer

“Het was de bedoeling om mijn bloed af te nemen en me vervolgens alle resultaten te vertellen voor de camera. Om dan te praten over hoe ik ze zou kunnen verbeteren”, vertelt Hemstworth. “Maar de arts uit de aflevering belde de makers meteen op na het ontvangen van mijn resultaten en zei: ‘Ik wil hem dit niet voor de camera vertellen. We moeten een apart gesprek hebben om te zien of hij dit wel in de show wil’”, aldus Chris. Hij vervolgt: “Het was behoorlijk shockerend, want hij belde me op en vertelde het me.” Toen Hemsworth het nieuws vernam, zei hij dat hij “een heleboel vragen had”. Hij voegde er later ook aan toe dat hij niet echt wist wat hij moest denken en dat hij zich afvroeg of hij zich nu zorgen moest maken.