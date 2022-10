“Ik wens m'n ergste vijand deze pijn niet toe”: laatste jaren van 'kluizenaar' Robbie Coltrane getekend door gezondheidsproblemen

Celebrities Baby crowdsurft naar Dwayne ‘The Rock’ Johnson tijdens promotour voor nieuwe film ‘Black Adam’

Tijdens de promotour voor de nieuwe film van Dwayne Johnson (50), heeft een baby gecrowdsurft. De tour hield halt in Mexico City, waar ‘The Rock’ en de andere castleden van de film ‘Black Adam’ in het Diego Rivera Museum aanwezig waren. Daar zag de acteur een vader zijn baby in de lucht houden. Het publiek hielp de baby naar het podium en Johnson droeg het kindje in zijn armen. Hij noemde de baby, Luciana, zijn grootste fan, waarna het publiek haar naam uitschreeuwde.

