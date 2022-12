“Ik wens het niemand toe. Het is hartverscheurend”: Warwick Davis praat voor het eerst over verlies van kindje in 1991

Celebrities James Corden in ‘The Lord of the Rings’? “Ik deed auditie voor Samwise”

Zo’n twintig jaar geleden werden acteurs Elijah Wood (41) en Sean Astin (51) gekatapulteerd tot het sterrendom vanwege hun vertolking van Frodo en Samwise in ‘The Lord of the Rings'-films. Het lijkt haast ondenkbaar om andere acteurs in te beelden voor deze rollen, maar nu komt het Britse tv-gezicht James Corden (44) met een bijzondere onthulling op de proppen. “Ik deed auditie voor Samwise, met accent en alles.”

29 december