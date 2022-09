“Ik was volledig opgebrand”: Kendall Jenner openhartig over haar leven als tienermodel

Celebrities Robbie Williams blikt terug op moeilijke periode: “M’n kinderen geven me een reden om te leven”

Robbie Williams (48) staat al 25 jaar als solo-artiest op de planken en om die mijlpaal te vieren brengt hij vrijdag een nieuwe plaat uit. ‘XXV’ bevat zijn grootste hits heropgenomen met een orkest en aangevuld met enkele kersverse songs. In die laatste categorie hoort ‘Lost’, een lied over een gitzwarte periode in z'n leven, toen de zanger worstelde met een alcohol- en drugsverslaving. Een groot verschil met vandaag, zo vertelde hij in een exclusief gesprek aan onze reporter. “Ik ben gelukkig, en ik denk dat dat voor mij een mirakel is. Veel heeft te maken met m’n kinderen (Robbie heeft er vier, red.). Zij geven me een reden om te leven. Sinds ik papa ben, heb ik de luxe niet meer om mij te isoleren van m’n mentale verantwoordelijkheden.”

