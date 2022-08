“Ik voelde dat het ging gebeuren”: ‘Frenchy’ uit ‘Grease’ openhartig over de dood van Olivia Newton-John

CelebritiesDidi Conn (71) die de rol van Frenchy vertolkte in de film ‘Grease’, reageert in ‘Good morning America’ op het overlijden van Olivia Newton-John (73). De twee waren niet alleen in de film beste vriendinnen, maar ook in het echte leven.

Toen Didi Conn gisteren te zien was in ‘Good morning America’, trilde haar stem van emotie. De 71-jarige actrice opende het gesprek met: “Het is zeer moeilijk om over Olivia’s dood te praten, het is nog maar net gebeurd. We wisten dat het eraan zat te komen, maar wilden het niet geloven. Ik sprak Olivia een paar weken geleden nog. We hadden regelmatig contact met elkaar.”

De actrice sprak ook uitgebreid over de manier waarop ze het droevige nieuws vernam: “Mijn man belde me toen ik bij de dokter was. Ik nam dus eerst niet op. Maar toen ik merkte dat hij bleef bellen, wist ik dat het slecht nieuws was. Toen ik uiteindelijk opnam, zei hij dat ik moest gaan zitten en toen vertelde hij het nieuws.” Didi en Olivia hadden voor het laatst contact met elkaar op vijf juli: “We stuurden elkaar een sms en ik zei: ‘Ik hoop dat je weet dat je in mijn hart zit voor altijd’. Waarop zij reageerde: ‘En jij ook in het mijne’. Dat was haar laatste bericht naar mij.”

(Lees verder onder de foto)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Didi Conn (@didiconnofficial) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Didi omschrijft Olivia verder ook als een persoon die heel onzelfzuchtig was. Ze trok zich steeds meer aan van anderen dan van zichzelf. Didi getuigde: “Ik was dit jaar ziek en een van onze ‘Grease’-vriendinnen vertelde haar het nieuws. Ze was boos op mij omdat ik het haar niet zelf had verteld. Ze zei: ‘Je bent er ook altijd voor mij geweest, waarom heb je niets laten weten?’. En de volgende ochtend kreeg ik een prachtige orchidee van haar toegestuurd.” Didi ging verder over het feit dat er geen bloemen zaten aan de orchidee. Maar toen er op een zonnige ochtend een knop verscheen aan de plant, zag ze dit als een teken. “Ik wist dat dat betekende dat het ging gebeuren. En een paar dagen later, was ze er niet meer.”

BEKIJK OOK:

LEES OOK: