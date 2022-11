“Ik verdien meer door niet te werken dan het wel te doen”: zangeres Irene Cara stierf in alle anonimiteit

CelebritiesHaar stem staat in het collectieve geheugen gegrift, maar toch stierf Irene Cara (63) in alle anonimiteit. De zangeres van monsterhits ‘Fame’ en ‘Flashdance... What A Feeling’ werd zaterdag dood aangetroffen in haar huis in Florida, waar ze in stilte haar royalty’s opsoupeerde. De doodsoorzaak is nog onbekend, maar waar het misliep in haar carrière, is wél duidelijk. Tijdens een rechtszaak van maar liefst 8 jaar keerde de hele muziekindustrie zich tegen haar. “Daarna wilde niemand nog met me samenwerken.”