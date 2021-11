“Ik trok mijn eigen haar uit tot ik kaal was”: wie is Pete Davidson, de nieuwe man in het leven van Kim Kardashian?

CelebritiesDe scheiding met Kanye West (44) is nog niet rond, maar intussen is Kim Kardashian (41) al met een nieuwe man aan haar zijde gespot: Pete Davidson (28). Pete wie, horen we u zeggen? De acteur en komiek is bij ons niet zo heel bekend, maar in de VS is hij een grote ster, mede omdat hij keer op keer de allerknapste Hollywoodvrouwen aan zijn haak weet te slaan. Al is zijn leven niet alleen maar rozengeur en maneschijn: Davidson worstelt ook met een moeilijke jeugd, een chronische ziekte, een mentale stoornis en een drugprobleem.