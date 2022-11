“Ik stierf bijna aan een overdosis, omdat drugs verdomd lekker zijn”: Eminem praat openlijk over verslavingen

Celebrities Shakira helpt vader te revalide­ren in het ziekenhuis (en ex-man Gerard Piqué kwam ook op bezoek)

Tussen de halloweenfeestjes door vindt Shakira (45) de tijd om haar vader te bezoeken. De man is vorige week opgenomen in het ziekenhuis, maar de reden waarom wil de familie niet delen. Shakira toont nu wél met een video op Instagram hoe het gaat met haar papa. Op de beelden is te zien hoe ze haar vader helpt met fysiotherapie. Wanneer hij slaagt in zijn oefening is ze dolgelukkig. Zij is bovendien niet de enige die hem bezocht. Ook haar ex man, voetballer Gerard Piqué (35), kwam al langs. “Hij blijft familie”, vertelt de mama van de zangeres. Piqué en Shakira maakten in het begin van het jaar bekend dat ze geen koppel meer vormen.

