“Ik leefde op chicken wings en bier”: Ed Sheeran openhartig over gewichtstoename na tour en hoe hij nu de knop heeft omgedraaid

Film Kristen Stewart kritisch over eigen carrière: “Ik heb eigenlijk maar vijf goede films gemaakt”

De Amerikaanse actrice Kristen Stewart (31), die binnenkort te zien is als prinses Diana in de nieuwe film ‘Spencer’, heeft zich erg kritisch uitgelaten over haar eigen carrière. In een interview met The Sunday Times vertelt ze dat er “eigenlijk maar een stuk of vijf films zijn” waarvan ze zelf echt tevreden is.

25 oktober