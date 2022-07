“Ik kreeg elke dertig seconden een black-out”: waarom Shania Twain plots in de anonimiteit verdween

CelebritiesZe was een van de grootste sterren in de countrywereld en scoorde hits als ‘Man! I Feel Like a Woman!’ en ‘That Don’t Impress Me Much’. Maar in 2003 verdween Shania Twain (56) plots in de anonimiteit. In de Netflix-docu ‘Not Just a Girl’ legt ze nu uit hoe dat komt. Het blijkt een triest verhaal van medische problemen, stemverlies en het verraad van haar man en haar beste vriendin. “Toen ik over de affaire hoorde, was ik klaar om te sterven.”