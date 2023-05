“Ik hou van jou”: sturen Taylor Swift en Matty Healy geheime boodschappen naar elkaar tijdens concerten?

Celebrities BINNENKIJ­KEN. Ed Sheeran toont voor het eerst beelden van giganti­sche landgoed ‘Sheeran­vil­le’

Zijn landgoed is inmiddels al vijf miljoen waard, en lijkt veel meer op een dorp dan een gewoon huis. Vandaar dat het gigantische optrekje van Ed Sheeran (32) in de volksmond ‘Sheeranville’ wordt genoemd. In zijn nieuwe documentaire op Disney+, ‘The Sum of it All’, toont de Britse zanger voor de eerste keer ooit beelden van zijn woonst. En die is even extravagant vanbinnen als ze er vanbuiten uitziet.