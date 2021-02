“Ik hoor mijn hele leven niets anders dan Billie! Billie! Billie!”: intieme documentaire biedt intrigerende inkijk in leven Billie Eilish

Het is na 1 uur en 47 minuten een van de mooiste passages uit de film. Een moment dat veel, zo niet alles zegt over de wereld van Billie Eilish, een meisje van 17 dat de wereld heeft veroverd. Die avond voelt dat even anders. Haar relatie is net uit, ze heeft in New York opgetreden en verwerkt in de kleedkamer een aanval van Gilles de la Tourette, waarbij ze ongecontroleerde bewegingen maakt met haar hoofd.