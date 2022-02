“Ik heb thuis biefstuk, ik hoef de deur niet uit voor een hamburger”: de mooiste liefdeskoppels van Hollywood

Celebrities BINNENKIJ­KEN. Kat Von D verkoopt haar vampierach­ti­ge ‘Cheaper By The Dozen’- villa

Tattoo-artieste Kat Von D (39) heeft haar Victoriaanse villa in Los Angeles te koop gezet voor 15 miljoen dollar. De villa is niet zomaar je alledaagse villa, want het was de set voor de ‘Cheaper By The Dozen’- film uit 2003. U herinnert zich het huis misschien nog wel als een warme en familiaire omgeving, maar ondertussen heeft Von D het omgetoverd tot iets wat rechtstreeks uit een vampierenfilm zou kunnen komen.

