“Ik heb niks meer”: wie is Amanda Lear (84), de ex van David Bowie en Salvador Dalí?

Celebrities “Ze sloegen hun kinderen met een stok”: nieuwe docu legt controver­siële levens­stijl van de Duggars bloot

“Ze lieten hem opnemen in een instelling voor ‘probleemjongens’.” De familie Duggar, bekend van de TLC-reeks ‘19 Kids and Counting’, is voor de zoveelste keer hét gespreksonderwerp. Amper vier maanden nadat dochter Jill haar memoires op de markt bracht, is er nu ook een docu over de familie verschenen. Van controversiële opvoedingsmethodes tot regelrechte wurgcontracten: de vele getuigenissen, waaronder ook enkele vrienden en familieleden, laten geen spaan van de Duggars heel. “Toen ik om geld vroeg, kreeg ik te horen dat “ze de familie al betaald hadden”.