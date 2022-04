“Ik heb niets meer”: nieuwe plaat van boyband Blue komt op het goede moment voor de bandleden

CelebritiesGoed nieuws voor de fans van Blue: de Britse boyband brengt na zeven jaar nog eens een nieuwe plaat uit. ‘Heart and Soul’ zal op 9 september in de rekken liggen, later volgt een tournee door het Verenigd Koninkrijk. De opbrengsten daarvan zijn mooi meegenomen voor sommige bandleden. Zo moest Lee Ryan (38) vorig jaar in de rechtbank nog toegeven dat hij compleet bankroet is. En ook bij de rest was het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Van zware depressies tot verslavingen: zo verging het de ‘All Rise’-zangers de voorbije jaren. “Ik had een paniekaanval, was stiekem homo, nam antidepressiva, en ik had mezelf net bevuild, live op tv.”