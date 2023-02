“Ik heb iets gestolen van Biden uit het Witte Huis”: ‘White Lotus’-ster Aubrey Plaza doet opvallende bekentenis

CelebritiesIn een interview met ‘The New Yorker’ biecht actrice Aubrey Plaza (38) op dat ze zich niet zo goed gedragen heeft tijdens een bezoek aan het Witte Huis. Toen ze er was voor opnames van ‘Parks and Recreation’, heeft ze de notities van toenmalig vice-president Joe Biden (80) gestolen.

Samen met haar ‘Parks and Recreation’-collega’s kreeg Plaza een rondleiding door het kantoor van Biden. De acteurs waren in het Witte Huis om een aflevering op te nemen van de comedyserie en sloegen ook een praatje met de toenmalige vice-president Joe Biden.

Biden zei Plaza te herkennen van enkele eerdere ontmoetingen. Volgens Aubrey vertelde Biden bij die gelegenheden steeds “hetzelfde verhaal”. “Zijn eerste vrouw zat op dezelfde middelbare school als ik. Dus hij vertelt me altijd dat hij altijd buiten het klooster op haar wachtte, want het is een katholieke meisjesschool. Het is een heel lief verhaal, maar ik heb het vaak gehoord.”

Volledig scherm Aubrey Plaza als April Ludgate in 'Parks and Recreation'. © imdb

De aandacht van de ‘White Lotus’-ster werd ook afgeleid door een notitie op het bureau van Biden. Hierop had zijn assistent een aantal punten over haar opgesomd. Daarop stond onder meer dat ze net als Biden uit de staat Delaware komt en dat ze elkaar voor het eerst zagen op een jeugdconferentie toen Aubrey 16 jaar was. “Hij herinnerde mij helemaal niet!” aldus de actrice, die het briefje tot verbazing van ‘Parks and Recreation’-maker Mike Shur daarna in haar zak stopte. “Hij had zoiets van: je kunt niet stelen van het Witte Huis! Maar het kon me geen reet schelen. Ik wist wat hij had gedaan, hij kende mij helemaal niet meer.”

Aubrey heeft het briefje niet meer in haar bezit. Het is verloren gegaan, tot grote spijt van de actrice. Zij had het liever willen inlijsten of verkopen: “Nu is hij de president, ik had geen idee. Maar ja, ik heb het van zijn bureau gestolen terwijl er camera’s in het Witte Huis zijn. Ze hebben me echter niets gedaan.”

