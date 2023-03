“Ik had veel geld, maar deed er de verkeerde dingen mee": na jarenlang vechten is Flavor Flav eindelijk nuchter

Celebrities Beelden tonen hoe Chris Brown telefoon van fan in publiek weggooit tijdens concert in Berlijn

Tijdens het concert van Chris Brown (33) wordt een vrouwelijke fan op het podium geroepen voor een lapdance. Maar terwijl Chris zijn lapdance doet, is de vrouw eerder geïnteresseerd in het vastleggen van het moment op haar telefoon. De Amerikaanse zanger kan er duidelijk niet om lachen en beslist dan maar om de telefoon van de fan weg te gooien. Op de beelden is te zien hoe het toestel meters ver in het publiek vliegt. Gelukkig kan de eerlijke vinder van de telefoon deze, na afloop van het concert, aan de fan terugbezorgen.