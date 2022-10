“Ik had twee procent kans om te overleven”: Matthew Perry doet schokkende onthulling in memoires

In zijn memoires vertelt ‘Friends’-acteur Matthew Perry uitgebreid over zijn bijna-doodervaring. De acteur legt uit hoe zijn alcoholverslaving al snel leidde tot andere verslavingen, waaronder aan opioïden en oxycotine. Het overmatig gebruik van de drugs veroorzaakte vervolgens een maag-darmperforatie, die hem bijna fataal werd. Zo raakte Perry twee weken in coma en lag hij in totaal vijf maanden in het ziekenhuis, waardoor hij uiteindelijk negen maanden lang een colostomiezakje moest gebruiken. “De artsen vertelden mijn familie dat ik maar twee procent kans had om te overleven. Ik werd aan een ECMO-machine gelegd die ademhaling voor je hart en longen regelt. Niemand overleeft dat, maar ik kon het aan”, schrijft hij.