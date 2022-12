“Ik had net een zware zenuwinzinking”: Robbie Williams over zijn vertrek bij Take That

In zijn gesprek met Scott Mills, de presentator van het ‘BBC Radio 2’-programma, gaf Robbie Williams toe dat hij destijds kampte met een zware zenuwinzinking. “Het voelde aan als een brandend gebouw en ik had geen andere keuze dan te vertrekken.” De Britse zanger gaf daarnaast nog toe dat hij op regelmatige basis te maken kreeg met een zenuwinzinking. “Thuis had ik het niet gemakkelijk en ook op werkvlak verliep het moeizaam. En dan was er ook nog eens het feit dat ik plots wereldberoemd was.”

Williams had het verder ook nog over zijn verleden met Kylie Minogue. De twee brachten samen in 2000 het nummer ‘Kids’ uit. Volgens bronnen hadden beide artiesten daarnaast ook nog een romantische relatie. “Maar niet in de mate die ik graag wilde”, gaf de Britse zanger nu eerlijk toe. Hij vervolgt: “Ik heb het verpest door mezelf als een 13-jarige te gedragen wanneer ik in haar buurt was. Ik wist gewoon niet hoe ik tegen haar moest praten. Zo’n grote crush had ik op haar.”