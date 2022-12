“Ik ging vijf keer per dag bij een therapeut”: Adele getuigt over moeilijke periode na scheiding

In het verleden vertelde Adele in meerdere interviews al dat ze zich na haar scheiding met Konecki “gefaald” voelde. Het was zo een vreselijk gevoel dat de zangeres besloot om hulp te zoeken naar aanleiding van haar fysieke en mentale zorgen en problemen. Nu is de zangeres helemaal terug van weggeweest, daar ze opnieuw op het podium staat met een reeks concerten in The Colosseum in Las Vegas.